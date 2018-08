Positano nessuna rissa e nessun accoltellamento nella notte, la spiaggia vigilata h24 dalla LARES

Positano, nessuna rissa e nessun accoltellamento questa notte sulla spiaggia, completamente infondata la versione del turista spagnolo che ha raccontato di una rissa in spiaggia, in evidente stato confusionale sotto l’effetto dell’alcool, il 31.enne di Ibiza si è procurato da solo la ferita probabilmente per una caduta dalle scale, e giunto in albergo non ricordava come si era procurato la ferita. E’ quanto emerso dalle prime indagini effettuate e dai primi riscontri sul posto, avvalorati dai filmati delle telecamere di sorveglianza.

La sicurezza della spiaggia grande di Positano, in questi giorni particolari di ferragosto, è stata affidata dal Sindaco di Positano Michele De Lucia alla LARES, che assicurerà vigilanza h24, durante tutto il giorno e la notte. Ricordiamo che gli agenti della LARES in caso di necessità possono avvisare il 118 e le forze di polizia, ma non possono intervenire direttamente in caso di risse o altro.