Continuano ad arrivare vip e sportivi famosi in Costiera Amalfitana. Nonostante l’estate si stia avviando alla sua conclusione, la Divina rimane ancora protagonista con le sue bellezze, le quali attirano in questi giorni tante celebrità. Quest’oggi ha fatto visita a Positano il nuovo portiere del Napoli, David Ospina.

Quest’ultimo si è rilassato presso il Lido dei Fratelli Grassi in zona Fornillo: qui si è goduto un pranzetto preparato dallo chef Paolo.

Ospina, ricordiamo, è sbarcato in Campania lo scorso 17 agosto trasferendosi al Napoli in prestito dall’Arsenal con opzione per il riscatto. A Londra era arrivato via Nizza, pagato 3,5 milioni nel 2014. Nell’ottobre 2015 le sue prestazioni con la squadra londinese gli hanno permesso di entrare nei migliori 60 in lizza per il Pallone d’oro.