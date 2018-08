Positano. Nell’incantevole borgo di Nocelle dal 19 agosto “Incanto Acustico”

Prenderà il via il giorno 19 Agosto, nel suggestivo scenario del borgo di Nocelle di Positano, la rassegna musicale “Incanto Acustico”. La mini- serie di concerti è il frutto della collaborazione dell’associazione QuattroQ-Arti ed il Comune di Positano che già da anni si è speso per la promozione e valorizzazione di giovani artisti emergenti locali.

Se negli anni scorsi la musica classica è stata predominante nelle varie rassegne, quest’anno è il jazz a farla da padrone. Due serate su tre, infatti, saranno dedicate al genere con l’esibizione di due grandi nomi emergenti della scena nazionale ed internazionale.

Apre la rassegna giorno 19.08 (evento già in programma per il 18 e posticipato per il lutto nazionale) – ore 20,30 presso Piazza Santa Croce, Nocelle – lo Zadeno Trio.

Pluripremiato a livello internazionale, il trio nasce in Olanda nel 2014 , all’interno del Royal Conservatory dell’Aja.

Sotto la guida del giovane e talentuoso sassofonista partenopeo Claudio Jr De Rosa, il trio è completato da Alessio Bruno al contrabbasso e Jacopo Zanette alla batteria.

Il suono unico e personale dello Zadeno Trio si è sviluppato attraverso gli oltre 120 concerti che il trio ha dato in Italia, Belgio, Olanda, Romania, Polonia. Vincitori di numerosi premi internazionali: l’ “European Jazz Contest 2017”, il “Fara Sabina Jazz Festival 2015”, il “Barga Jazz Contest 2015”, il “Premio Terme Preistoriche” nel 2014.

Zadeno Trio ha pubblicato “Holes in the Ground”,, il primo disco nel Febbraio 2016, mentre il secondo capitolo discografico del trio, “The Step Forward”, è stato pubblicato nel Maggio 2018.

Il giorno 23.08 – ore 20,30 presso Piazza Santa Croce, Nocelle – sarà la volta del Federico Luongo Trio

Il chitarrista stabiese classe 1982 presenta per la prima volta in costiera il suo nuovo lavoro discografico; Il progetto è maturato nel corso degli ultimi 2 anni, nei quali Luongo ha sviluppato musica sia originale che standard della tradizione jazzistica, fondendoli in un suono maturo e personale. Sei le tracce, tra cui quattro inediti e due cover: lo standard Tenderly del duo Gross-Lawrence e Very Early di Bill Evans. Classici che sono fonte ispirazione e spunto di partenza per autentiche riletture d’autore.

Completano il trio Corrado Cirillo al contrabbasso e Marco Fazzari alla batteria e percussioni.

Chiude la rassegna il giorno 26.08 – ore 20,30 presso Piazzetta Arco, Nocelle – il recital di Arpa del M. Stella Gifuni.

Unico concerto cameristico della rassegna è dedicato ad uno degli strumenti a corde pizzicate più affascinanti di sempre. Il repertorio per arpa sola include pagine musicali dal repertorio classico e moderno fino a proporre, in compartecipazione con un ensemble di tromboni, arrangiamenti sperimentali unici nel genere.