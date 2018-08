A Positano quest’estate è stata protagonista anche di foto stravaganti, pubblicate sui profili Instagram. Possiamo chiamarle semplicemente “pizza dress”, ovvero vestirsi con pizza, in cui avvenenti ragazze in bikini hanno sfruttato illusioni ottiche e sovrapposizioni, per ritagliarsi un abito, che consta dell’iconico e popolare prodotto nostrano. Il “set” prediletto per queste foto è la Spiaggia Grande, con alle spalle l’inconfondibile cupola maiolicata della Chiesa di Santa Maria Assunta, il simbolo della Perla della Costiera Amalfitana.