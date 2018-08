Positano messa in sicurezza e ripristino del Sentiero degli Dei per Agerola

Positano , Costiera Amalfitana. Ripristinato il Sentiero degli Dei dopo i lavori finanziati dalla Regione Campania. La buona notizia dei lavori fatti dal Comune di Positano è stata divulgata dal Comune di Agerola con un post su Facebook. Il sentiero più importante del Parco dei Monti Lattari e della Campania è stato finalmente sistemato, con ritardi dovuti da vari enti, tipo il Genio Civile di Salerno, e non dal Comune di Positano

Si attende l’ufficialità dell’apertura

Aggiornamenti

Il comunicato del Comune di Positano con in allegato il link dell’ ordinanza revoca chiusura sentiero

Dopo il sopralluogo svolto nella giornata odierna dall’ufficio tecnico del Comune di Positano con la ditta appaltatrice, verificata la messa in sicurezza ed il ripristino del tratto franato dopo le forti piogge di novembre scorso, accertata la regolarità del lavoro svolto, il Sindaco, con ordinanza sindacale n.10 del 13/08/2018 ha revocato la precedente ordinanza di chiusura del sentiero.

Il Sentiero degli Dei è quindi aperto ed accessibile a tutti, nelle piene condizioni di sicurezza.

Ci scusiamo con tutti i fruitori del Sentiero e con tutti gli operatori, il Comune di Positano, non appena ricevute le somme per il ripristino da parte del Genio Civile, ha immediatamente provveduto all’affidamento dei lavori, che in tempi record, grazie all’impresa edile di Fabio Fusco di Positano, hanno consentito la riapertura immediata del Sentiero dei Dei, dando così la possibilità ai tanti ospiti, che percorrono i nostri sentieri montani, non solo del Sentiero degli Dei, di poter continuare ad ammirare le bellezze del nostro paese verticale.