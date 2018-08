Positano macchina recuperata dal carro attrezzi. E’ l’ennesima auto rilevata dalla polizia municipale che, dopo aver contravvenzionato, chiama il carro attrezzi da Castiglione di Ravello o da Tramonti in Costiera amalfitana. Da qui poi il malcapitato deve arrivarci o con due autobus, fino ad Amalfi poi da Amalfi a Ravello o Tramonti, o con taxi. Insomma per risparmiare i parcheggio rischia di spendere tre o quattro cento euro. Questa volta sul posto, la strada per Montepertuso, dopo che il carro attrezzi ha caricato l’auto, è arrivato anche il malcapitato infuriato tanto che ha provato a riprendersi l’auto mentre la stavano caricando sul carro attrezzi facendo retromarcia e finendo sul muro, si è arrivati a chiamare i carabinieri ed è arrivata anche l’ambulanza del 118.