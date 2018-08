Altri splendidi incontri a Positano. Le celebrità questa estate non mancano e noi di PositanoNews facciamo sempre di tutto per incontrarle e dimostrarvi come i nostri territori siano presi in considerazione dalle grandi personalità mondiali. Questa volta abbiamo incontrato il grande stilista Giambattista Valli.

Valli è nato a Roma nel 1966. Secondo quanto rivelato da lui stesso in alcune interviste, da giovanissimo rimase affascinato da Claudia Cardinale nel film “Il Gattopardo” e si appassionò alla moda. Ha iniziato presto a riprodurre i disegni di moda di Jean Cocteau e nel 1986 ha cominciato la scuola di moda a Milano e successivamente ha studiato a Londra. E’ stato nominato direttore dell’ufficio creativo couture e ready to wear, a cui, dal 2001, si è aggiunta la responsabilità delle linee Ungaro Fever, accessori e licenze.