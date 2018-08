Positano la storica squadra del San Vito 1956 ripescata in eccellenza, la dichiarazione del presidente Casola

Positano, è di oggi la notizia che la squadra di calcio locale San Vito Positano 1956′ dopo la retrocessione della passata stagione. è stata ripescata nel campionato di Eccellenza regionale. La dichiarazione-sfogo del Presidente Raffaele Casola ripresa dal suo profilo facebook :

Dal momento della retrocessione si sono susseguite illazioni e supposizioni su gente che avrebbe voluto rilevare il San Vito, chiacchiere fini a se stesse, senza nessuna concreta e costruttiva proposta per aiutare la società ad attraversare un difficile momento.

Anzi, è stato fatto e detto di tutto, solo per screditare una società che si è da subito mossa per far ritornare il San Vito dove merita di essere.

Questa mattina alle ore 12 mi hanno confermato che il San Vito Positano è stato ripescato in Eccellenza!!! Categoria che ci meritiamo e per cui abbiamo lottato e sofferto per raggiungerla. Ringrazio i miei amici/soci, gli sponsor e tutti coloro che hanno fatto di tutto per non farmi mollare!! Forza San Vito Positano!!! La squadra dei veri Positanesi !!!

Qualcuno aspettava un mio post!!! Eccolo!!! Vi rispondo con i fatti e con la faccia pulita di chi ha veramente a cuore il San Vito Positano!! Ed esorto tutti coloro che vorrebbero partecipare VERAMENTE ad apportare idee e a confrontarsi personalmente con me!