Positano la piccola volpe di Laurito torna dalla mamma . Ieri pomeriggio è tornata dove era stata ritrovata Da Adolfo a Laurito, nella meravigliosa baia della perla della Costiera amalfitana. Lo staff di Da Adolfo la aveva trovata ferita e la fece giungere al Frullone al Napoli. Ieri personale del Cras, accompagnato dal dottor Bove dell’Asl Salerno della Costa d’ Amalfi, ha riportato la piccola volpe alla mamma. La mamma scendeva quasi tutti i giorni a valle in cerca della figlia, ora sono tornate insieme..

Come abbiamo raccontato quasi un mese fa , Sergio Bella e lo staff di Da Adolfo è intervenuto . Lo abbiamo scoperto noi altrimenti non lo avrebbero mai detto.

“Ci avevano segnalato la volpe abbandonata – ha detto Sergio Bella a Positanonews -, così ho contattato Gaetano Bove, responsabile dell’unità operativa veterinaria dell’ASL 3 , poi lui ha allertato il CRIUV (centro di riferimento regionale per l’igiene urbana veterinaria in Campania ) diretto dal dott. Vincenzo Caputo e che comprende anche il CRAS (centro di recupero animali selvatici). Per far arrivare l’animale li ci siamo prodigati noi , Vito Carro ha trasportato la volpe dal veterinario Antonio Apuzzo che sta a Sant’Agata di Massa Lubrense , che ha trasportato personalmente all’Ospedale Veterinario Frullone di Napoli la volpe che era un pò nervosa ovviamente”

Qui il dottor Alessandro Fioretti la ha poi curata e guarita dalla paresi posteriore che già gli era stata diagnosticata e alla fine è stata liberata alla presenza di Cecilia Donadio della Rai , Qui Da Adolfo ci sono sempre tanti Vip internazionali e anche Giulia Bevilacqua che ha postato una foto mentre si trovava in spiaggia.