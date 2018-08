Positano per la Madonna Assunta preghiere per i morti di Genova, poi il terremoto. Positanonews operativo tutta la notte 3381830438

Positano è stata la prima comunità in Costiera amalfitana a reagire con sensibilità per la tragedia di Genova. Notte di preghiera, mentre in Costa d’ Amalfi e sopratutto costa di Sorrento, dove è stato avvertito, monta la preoccupazione per il Terremoto in Molise sentito in Campania e Napoli fino all’area stabiese e Penisola Sorrentina. Intanto c’è anche l’allerta meteo, un ferragosto particolare . Positanonews è operativo h 24 da ieri e continuerà a farlo tutta la notte. Segnalate a 3381830438 con whatsapp qualsiasi problema o incidente

ECCO IL MESSAGGIO DELLA PARROCCHIA guidata da don Nello Russo

La comunità parrocchiale si stringe ai familiari del tragico incidente avvenuto quest’oggi a Genova affida alla Vergine Santissima di Positano nel giorno della sua festa le vittime e i feriti. Conceda il Signore per intercessione di Maria il riposo eterno ai morti e la guarigione ai feriti

Anche noi ci raccogliamo in preghiera per Genova, per il terremoto e per tutti i positanesi vicini e lontani in difficoltà

Avremmo voluto solo augurarvi buon Ferragosto.. Positanonews siete voi e con voi continueremo ad aggiornarvi ed informarvi

