Positano. Interventi a raffica della Croce Rossa con il 118. Paura per una donna in cinta in spiaggia

Interventi a raffica della Croce Rossa con il 118, per lo più in spiaggia, causati dal gran caldo di oggi.

In particolare, ha fatto venire il panico, il malore, sempre sulla spiaggia, per una donna in attesa.

La cosa grave è che proprio in spiaggia manca il medico, manca anche una postazione del 118; solo il fine settimana c’è qualcuno, ma non un medico. Dicono che mancano i volontari

Qualcuno si è risentito dell’articolo apparso sul nostro giornale, sulla siringa dimenticata nelle scale, dopo l’intervento del 118. Abbiamo scritto a seguito di un articolo arrivato in redazione, una segnalazione, e dato che non siamo in dittatura, queste cose non possiamo evitare di pubblicarle. Questo non discredita il lavoro del 118 e della Croce Rossa. Qualche medico, secondo noi, in maniera non molto elegante ha detto “tanto che ci leggete a fare”. Purtroppo per lui i positanesi ci leggono ed i positanesi ci mandano queste segnalazioni.

Approfittiamo qui per ribadire, che a differenze di altre realtà, dove tutti i giornali vengono informati degli interventi, anche per essere di ausilio allo stesso 118 ed alla stessa Croce Rossa, per mettere in risalto il loro lavoro, qui non ci viene comunicato alcunché. Parliamo di informazioni di servizio, tecnico – operative, non sulle individualità, cioè sul nome, cognome, indirizzo e numero civico della persona che è stata oggetto di intervento. Parliamo di informazioni normali, che in tutti i paesi normali, vengono rilasciate, sia per conoscere la nostra realtà e per essere di ausilio, perchè il giornale è un organo super partes e quindi se vi sono dieci interventi in un posto noi, con il nostro giornale, possiamo fare pressione per intervenire come abbiamo fatto, per esempio, per il sentiero degli dei, sia perchè così si mette in evidenza il buon operato della CRI e del 118 i quali non fornendoci informazioni, fanno si che le segnalazioni, non tutte riportate, tendono ad evidenziare gli aspetti negativi a discapito di quelli positivi