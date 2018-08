Positano, Costiera amalfitana . Questa sera mostra al Liquid Positano, in via dei Mulini 16, di Paolo Quaresima “Largo Mercato”.

La mostra, a cura della Liquid Art System, espone i dipinti di Paolo Quaresima che raffigurano oggetti della vita di tutti i giorni: non è possibile definire il suo stile come natura morta, i suoi lavori sono capaci di narrare storie. Non sono presenti figure umane, ma sono evidenti le loro tracce, lasciate dagli oggetti e dal loro apparente contatto con essi.

“Le mie sono opere fatte di oggetti che raccontano storie – dice Quaresima a Positanonews -, un quadro che faccio , in genere dopo un mese, è frutto di ispirazione di oggetti che mi circondano, a volte sembrano opere elaborate, ma se vedi questo tratto ( ci parla di un legno stagionato , ndr ) , lo ho realizzato in un quarto d’ora . Sento l’ispirazione e realizzo”

Lo stile iperrealista, caratterizza i suoi quadri con un’infinità di dettagli: gli oggetti sono estrapolati dal loro contesto di appartenenza e raggruppati in modo da creare differenti ed incredibili composizioni.

Specialmente in “Largo Mercato”, queste composizioni sembrano avere come scopo quello di creare un linguaggio familiare. Anche il titolo si riferisce al “mercato”, uno spazio pubblico, luogo di ritrovo per eccellenza, dove le persone si incontrano e parlano delle proprie vite.

In questo modo, lo spettatore si confronta con un ricordo familiare, e si sente a proprio agio guardando i dipinti. Tale sentimento stimola una reazione immersiva nel pubblico, che cerca di indagare per scoprire tutti gli oggetti ed i particolari presenti nelle opere di Quaresima.

“Largo Mercato” è il racconto di una storia divisa tra la sfera privata di un dettaglio e il senso comune di uno spazio.