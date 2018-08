Positano improvviso temporale con grandine. Le nubi sono arrivate minacciose alle spalle della perla della Costiera amalfitana ed è scoppiato subito l’inferno di vento, pioggia e grandine seguito in diretta da Positanonews. Come potete vedere il temporale è arrivato dalle spalle delle montagne dei Monti Lattari dal Faito di Vico Equense e in pochi minuti si è scatenato con la grandine. Fuggi fuggi dalle spiagge e le barche al molo. Le scale allagate perchè ancora senza le acque bianche e grate, in particolare Via Boscariello. Ambulanze in continuazione in particolare a Montepertuso. Il paese soffre ancora degli incendi dell’anno scorso, con la pioggia scende giù di tutto, terreno e acqua a lava che crea problemi gravi per la circolazione a Montepertuso e sulla Statale Amalfitana 163 dal Canneto a Liparlati. Zone altamente pericolose in caso di bombe d’acqua.

Mandate foto da Sorrento ad Amalfi e dintorni a 3381830438

