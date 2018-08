Positano: F.lli grassi a Fornillo tranquillità e divertimento è un incantevole luogo lontano dal caos della spiaggia principale ed è facilmente raggiungibile grazie alla navetta gratuita per i clienti dello stabilimento.

E stasera rimanete aggiornati per la serata imperdibile al Music on The rocks a Positano, dove avrete video esclusivi e foto.