Positano guerra totale ai divieti dopo il carro attrezzi le ganasce. Nella perla della Costiera amalfitana i parcheggi sono ritenuti cari , ma anche a Portofino o al centro di Napoli lo sono. Comunque sia molti pensano bene di parcheggiare in divieto, male che vada la multa con la riduzione potrebbe essere meno di un parcheggio se si sta molte ore, e a volte ci si riesce anche a farla franca. Ma ultimamente sono tempi duri per chi mette le auto in divieto, carro attrezzi che ti porta l’auto fino a Ravello e ora anche le ganasce.. meglio avvisare i nostri lettori e forse bisognerebbe mettere anche all’ingresso del paese che i segnali di rimozione sono reali…