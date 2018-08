Positano. Grande successo per il primo giorno di apertura a pagamento della Villa Romana

Esclusiva di Positanonews. Dopo i primi giorni in cui la Villa Romana è stata aperta esclusivamente per i positanesi, oggi è stato il primo giorno di apertura a tutti coloro che desiderassero visitarla. E’ stata una giornata da definirsi sperimentale con le prenotazioni raccolte online ma il risultato è stato molto soddisfacente. Infatti, in sole 24 ore, sono state raccolte 40 prenotazioni. Per la giornata domani si prevede un incremento e sicuramente più si andrà avanti e più aumenterà l’afflusso dei visitatori. Comunque le visite saranno sempre suddivise in gruppi di dieci persone per permettere di gestire al meglio la situazione e poter seguire le persone da vicino con spiegazioni dettagliate fornite dalle guide appositamente presenti. Si tratta di sette guide, tutte laureate e perfettamente preparate che stanno portando avanti con grande successo questa iniziativa. E Positanonews ha proprio raccolto le testimonianze delle guide che hanno manifestato la propria soddisfazione ed hanno assicurato che stanno lavorando all’organizzazione di turni e tempi per poter venire incontro al meglio ai tanti che desiderano visitare la Villa Romana.