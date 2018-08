Positano Giulia Bevilacqua e Nicola Capodanno a breve diventeranno mamma e papà, auguri da Positanonews. La foto Giulia la ha postata sul suo instagram e allora possiamo rivelare questa grande felicità per la coppia. Non solo per loro ma anche per il nostro Massimo Capodanno giornalista e per tanti anni fotoreporter dell’ANSA. Per la perla della Costiera amalfitana, una bella notizia .. da parte nostra gli auguri più sinceri.