Positano fuochi d’artificio di Ferragosto spettacolari, Maiori con interruzioni. Ma non si placano le polemiche. Le due località della Costiera amalfitana sono state forse le uniche in Campania ad aver festeggiato con fuochi d’artificio nonostante la tragedia del Ponte Morandi a Genova.

Il parroco durante la messa della processione ha sottolineato come i fuochi siano per la Madonna. Ma mentre la Chiesa ha le migliori intenzioni, in realtà i fuochi d’artificio sono venduti da alberghi e privati come contorno di ogni evento. Quindi serata , escursione o altro, era sempre abbinato ai fuochi.

Andando nella disamina dello spettacolo, a Maiori ci sono stati non pochi problemi , mentre a Positano i fuochi si sono sviluppati da due pontoni.