Positano fashion anche con un pò di pioggia ma il tempo promette bene. Oggi nella perla della Costiera amalfitana la pioggerella pomeridiana non ha distolto i turisti dall’apprezzare le bellezze e bontà della Costa d’ Amalfi come la fondatrice di bayildimmm_life e collage vintage A partire dal 21 il tempo avrà caratteristiche migliori ma la presenza di un’ansa ciclonica in quota sullo Ionio favorirà ancora una certa instabilità sopratutto diurna. Le temperature resteranno più o meno sui valori odierni con qualche leggera locale diminuzione nel corso dei prossimi giorni