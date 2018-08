Positano. David Walliams in Costa d’ Amalfi e paparazza il nostro responsabile security

Positano, David Walliams in Costa d’ Amalfi, paparazza il nostro responsabile security. Simpaticissimo David, così dicono giù al molo della perla della Costiera Amalfitana, tanto da aver fotografato il responsabile della security. Un attore che si sta godendo la Costiera amalfitana e Capri, guardiamo chi è da Wikipedia.

Nato nel borgo di Merton, ha studiato alla Reigate Grammar School nel Surrey dove fece le sue prime esperienze teatrali. Ha proseguito i suoi studi all’Università di Bristol, partecipando a numerose produzioni con il National Youth Theatre. Si trasferisce a Londra e inizia a partecipare a produzioni televisive con la BTV, Sky One, BBC One e BBC Two. Incontra Matt Lucas nel 1990 e dal 1995 la loro amicizia si trasforma in un sodalizio artistico.

Tra le sue apparizioni in TV si ricordano quella nella serie di sketch Little Britain in onda su MTV, quella dell’alieno Gibbis in un episodio della serie Doctor Who e quella in una puntata della serie televisiva britannica Miss Marple, ispirata ai racconti di Agatha Christie. Al cinema, invece, è apparso seppure in ruoli minori in film come Le cronache di Narnia – Il principe Caspian, Stardust e Run Fatboy Run.

Compare assieme al collega Matt Lucas, nel video dei Pet Shop Boys I’m with Stupid. Con questi ultimi Walliams è particolarmente amico, oltre che grande fan: diverse recensioni sulle uscite discografiche dei Pet Shop Boys portano la sua firma (l’ultima delle quali è canzone dell’album Elysium del 2012). A partire dal 2012, è giudice del programma inglese Britain’s Got Talent.

Nel 2008 pubblica “The Boy in the Dress” un libro per bambini che parla di un ragazzino di 12 anni che si diverte ad usare vestiti e trucchi solitamente associati al sesso femmilile. Il libro riceve un riscontro molto positivo che porta David a scriverne molti altri. Negli anni successivi il grande numero di copie vendute e le critiche positive lo portano a diventare uno dei maggiori talenti emergenti nel campo dei libri per bambini. Nella sua carriera da scrittore ha venduto oltre 12,5 milioni di libri i quali sono stati tradotti in più di 46 lingue