Positano. I danni dopo il temporale : affondato da un vortice motoscafo a Fornillo, ciclomotore alla Spiaggia Grande e di tutto a mare. La perla della Costiera amalfitana conta i danni. Un ciclomotore alla Spiaggia Grande, probabilmente parcheggiato in divieto al di sotto della via del depuratore. Un divieto che deve essere rispettato anche per motivi di sicurezza , finora abbiamo contato solo danni non vite umane . A mare è finito di tutto , il rivo ingrossato ha trascinato con se qualsiasi cosa, quindi, almeno per 24 ore, consigliamo di non farsi il bagno. Ma non c’è alcun divieto di balneazione .

Un piccolo motoscafo è affondato a Fornillo.

Il motoscafo era ormeggiato, a seguito del temporale che si abbattuto ieri in Costiera Amalfitana è stato praticamente risucchiato da un vortice . Il natante si è staccato dagli ormeggi e, dopo aver imbarcato acqua, è affondato.