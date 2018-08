Positano. “Dall’Aurora tu sorgi più bella”. Segui la diretta facebook

Positano. “Dall’Aurora tu sorgi più bella”.

Nell’ambito dei festeggiamenti per Festa di S. Maria Assunta in Positano il 10 agosto alle ore 5, presso la Piazza dei racconti, verrà rinnovato l’annuale appuntamento del concerto all’alba.

L’ Artemus Ensemble avrà il piacere di esibirsi in versione sinfonica in occasione di questo stupendo evento, nel magnifico scenario di Piazza dei Racconti di Positano, tra i posti più belli al mondo meta di migliaia di turisti.

Il Concerto accompagnerà l’avvenire dell’Alba durante la notte di San Lorenzo, per regalare al pubblico un’esperienza unica ed emozionante.

Programma

W. A. Mozart

Overture del Don Giovanni K. 527

L. v. Beethoven

Sinfonia n°1 op. 21

E. Grieg, dal Peer Gynt suite n°1

– Morning Mood

– The death of Ase

– In the Hall of Mountain King

Artemus Ensemble

Direttore Alfonso Todisco