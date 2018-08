Positano in copertina Virginia Chianciano la baywatch di JLO. L’Incanto stabilimento 2.0 fra i migliori al mondo. Non solo Jennifer Lopez, che oramai qui sembra aver preso casa e non volersene andare più, ma sono decine i VIP che si possono trovare nella super lussuosa Scogliera dell’Incanto, servizi e qualità per questo stabilimento della perla della Costiera amalfitana voluto da Lulù Fiorentino e dai soci , che ne fanno uno dei migliori al mondo. Intanto è lo stabilimento più fotografato al mondo, per “Instagram” la spiaggia Grande di Positano è la più fotografata al mondo e lo è anche lo stabilimento balneare che vanta servizi di tutti i tipi, servizi di eccellenza e qualità, con un target elevatissimo, che ha meritato anche la prima pagina del Corriere del Mezzogiorno inserto del Corriere della Sera con un ampio servizio oggi.