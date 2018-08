Positano il Comune istituisce il trasporto disabili per la Spiaggia Grande, si tratta di un servizio svolto con mezzo elettrico ‘Esagono energia’, gestito dalle cooperative facchini, nel percorso lungo la strada di accesso al depuratore, dalla Via Pasitea fino alla Spiaggia Grande.

Riportiamo il testo della delibera specifica, delibera di giunta comunale n.111 del 06/06/2018, pubblicata online il 27/08/2018

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il comune di Positano ha usufruito di finanziamenti a valere sul l’accelerazione della spesa di cui al FESR 2007 -2013 per la realizzazione del progetto denominato “Riorganizzazion

e Urbana Impianto di Depurazione”; Dato Atto che per l’appalto dei lavori è stata utilizzata procedura aperta con il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa con individuazione della ditta Gruppo Caccavale srl quale ditta aggiudicataria; Dato atto che nell’ambito delle migliorie offerte dalla ditta aggiudicataria in sede di gara era prevista la fornitura di macchina elettrica appositamente attrezzata per il trasporto di persone portatori di handicap da utilizzare per l’accessibilità delle stesse alla spiaggia di Positano attraverso il percorso delineato dal viadotto di accesso all’impianto di depurazione e attraverso l’alveo del rivo Mulini detenuto in concessione demaniale dal Comune di Positano ; Dato atto che la sopracitata macchina elettrica mod. “Esagono Energia” targato FG 896 TK è stata regolarmente fornita dalla ditta aggiudicataria ed acquisita al patrimonio dell’Ente; Considerato che è obbligo di una società civile e progredita provve

dere ad assicurare alle persone con mobilità ridotta tutte le condizioni possibili affinchè siano rimossi gli impedimenti che limitano o riducono la qualità della vita; Ritenuto pertanto che l’Amministrazione comunale vuole procedere, utilizzando la sopracitata autovettura elettrica appositamente attrezzata, all’istituzione di un servizio navetta che assicuri, per le succitate persone,

la copertura del tragitto da via Pasitea (imbocco viadotto all’impianto di Depurazione) fino alla spiaggia grande di Positano; Dato Atto che l’Amministrazione Comunale non ha in organico personale per poter assicurare la messa in esercizio della macchina elettrica sopracitata da utilizzare per consentire l’accessibilità, delle persone portatori di handicap che si trovano nella parte alta del Paese, alla spiaggia di Positano o all’attracco del servizio traghetti sulla Banchina di Positano; Rilevato che sul territorio esistono due società cooperative che già esercitano nell’ambito dell’area

suddetta, attività di facchinaggio, trasporto merci e varie mediante l’utilizzo di veicoli elettrici di ridotte dimensioni, e che le stesse, insieme ai mezzi comunali NU ed ai mezzi di soccorso sono autorizzate a percorrere il tratto di rivo Mulini in concessione comunale al Comune, previo pagamento della tariffa imposta dall’Amministrazione Comunale; Dato Atto che le due cooperative, interpellate per le vie brevi, in considerazione della particolare valenza sociale del servizio, si sono dichiarate disponibili a svolgere, senza corrispettivo, il servizio navetta di trasporto delle persone a mobilità ridotta mediante l’utilizzo del veicolo di proprietà comunale, così come sopra individuato, da concedere in comodato d’uso; Ritenuto di stabilire che il servizio de quo possa essere usufruito solo dalle persone che hanno una limitata capacità motoria tale da non consentire il raggiungimento della spiaggia grande di Positano utilizzando ipercorsi pedonali tradizionali ;

Ritenuto altresì che il servizio è affidato al le due cooperative, in via sperimentale per anni uno, a far data dal verbale di consegna, e con le modalità ivi stabilite ; Dato atto che il servizio di cui in parola riveste sicuramente carattere di interesse pubblico, in quanto volto ad assicurare una prestazione in favore di categorie particolarmente svantaggiate le quali diversamente sarebbero nell’impossibilità di raggiungere le spiagge, venendo con ciò ad essere privati della possibilità di godere, come chiunque altro, delle splendide bellezze che offre la cittadina di Positano; Dato atto

, inoltre, che il servizio è praticamente “a costo zero” per il Comune, atteso che lo stesso è svolto gratuitamente dalle due società cooperative , per spirito di collaborazione, solidarietà e vicinanza sia alle Istituzioni Comunali sia, e soprattutto, alle persone svantaggiate che ne usufruirebbero; RITENUTO di dare al Responsabile del Servizio Patrimonio specifico atto di indirizzo per l’istituzione delservizio sopracitato e per gli adempimenti consequenziali necessari all’affidamento alle due cooperative del comodato d’uso dell’Automezzo comunale e per la sottoscrizione del relativo verbale contenente le condizioni operative di utilizzo dello stesso automezzo e di espletamento del servizio; Visto lo statuto comunale; Visto il Dlgs 267/2000 e s.m.i. ;Visto il parere

favorevole di regolarità tecnica espresso in calce alla proposta di deliberazione, allegata alla presente, dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’Art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e

s.m.i. ; Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

Per quanto specificato in premessa:

1. L’istituzione, attraverso l’utilizzo della macchina elettrica mod. “Esagono Energia” targato FG 896 TK , del servizio navetta che assicuri l’accessibilità, delle persone portatori di handicap che si

trovano nella parte alta del Paese, alla spiaggia di Positano o all’attracco del servizio traghetti sulla Banchina di Positano;

2. Di dare atto che il servizio viene istituito in via sperimentale per anni uno con affidamento dello stesso alle due società Cooperative “facchini” che già esercitano, nell’ambito dell’area suddetta,

attività di facchinaggio, trasporto merci e varie mediante l’utilizzo di veicoli elettrici di ridotte dimensioni, le quali si sono dichiarate per le vie brevi, per spirito di collaborazione, solidarietà e

vicinanza sia alle Istituzioni Comunali sia, e soprattutto, alle persone svantaggiate che ne usufruirebbero , disponibili a svolgerlo in forma gratuita e senza oneri per il Comune;

3. Di dare atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Patrimonio per gli adempimenti consequenziali necessari all’affidamento alle due cooperative del comodato d’uso dell’Automezzo comunale e per la sottoscrizione del relativo verbale contenente le condizioni operative di utilizzo dello stesso automezzo e di espletamento del servizio ed in particolare che: il servizio de quo può essere usufruito solo dalle persone che hanno una limitata capacità motoria tale da non consentire il raggiungimento della spiaggia grande di Positano utilizzando i percorsi pedonali tradizionali; il servizio deve essere svolto solo ed esclusivamente sulla tratta via Pasitea (imbocco viadotto all’impianto di depurazione) – Spiaggia grande e viceversa; il servizio è svolto solo ed esclusivamente durante l’orario di attività delle due società cooperative che si alterneranno mensilmente nell’uso dell’autovettura elettrica con proprio personale; il Comune dovrà essere sollevato da ogni eventuale responsabilità di qualsiasi natura per tutto quanto dovesse verificarsi a persone e/o cose durante lo svolgimento del predetto servizio; il Comune si farà carico delle spese di manutenzione straordinarie relative al veicolo concesso in comodato d’uso, fermo restando che lo stesso dovrà essere utilizzato esclusivamente in conformità alla sua destinazione d’uso e secondo la diligenza richiesta avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata;

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l’Urgenza della Presente deliberazione Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva