Positano chi ci sarà per il dopo De Lucia? Fra Guida e Fusco potrebbe spuntare Anna Mandara o Nino di Leva, e gli altri? Nella perla della Costiera amalfitana si comicia a parlare già di successione , dopo due mandati di Michele De Lucia, che non si ricandiderà, come ha detto, stanno spuntando dei nomi. Il primo è quello dell’architetto Romolo Ercolino, storico e professore universitario, da nove anni a Roma, con lui avrebbe alcuni pezzi da novanta come Lorenzo Cinque, ma è dal gruppo che ha guidto il paese negli ultimi dieci anni che si guarda. De Lucia potrebbe pensare anche ad alternative alla dicotomia fra Giuseppe Guida, assessore al Bilancio, e Francesco Fusco, attuale vicesindaco.

Dalla sua il primo ha l’operato nell’ambiente e la più giovane età, il secondo ha però dietro una famiglia che ha già espresso due sindaci, Giannino, che è il padre, e Ottavio, e pare che , dopo aver atteso per due giri, ci terrebbero a tornare alla guida del paese.

De Lucia si troverebbe a dover cercare una soluzione di equilibrio fra i due? Forse, allora a questo punto all’interno del mazzo di carte potrebbero spuntare due assi o Anna Mandara, unica donna assessore, e quindi la carta della donna sindaco, o il super attivo e fidato Nino Di Leva?

Chissà, staremo a vedere. Tutto può essere. Come pure un ritorno di Domenico Marrone, il quale per il momento sta concentrato nella sua attività imprenditoriale con la boutique che ha aperto nel centralissimo Corso Italia a Sorrento, mentre Luca Vespoli, capogruppo di opposizione, è impegnato con le sue attività, mentre per la politica ci vorrebbe impegno e attivismo a tempo pieno.

Ricordiamo l’unico caso che ha ribaltato il “blocco” politico passato è stato proprio quello di Domenico Marrone con l’associazione Solaria, nessuno gli dava un soldo bucato, ma ebbe l’intelligenza di partire da lontano. Anni prima, tutte le settimane a intervenire sulla vita pubblica, se non tutti i giorni.

I cittadini non crederanno mai a chi si sveglia solo pochi mesi prima o anche un anno prima dell’inizio del mandato, ma chi vorrebbe farlo ha paura, e chi ha paura non può governare il paese.

Quindi, secondo noi, se non esce un movimento alla scoperto la partita sarà interna all’attuale gruppo di maggioranza che, a questo punto, potrebbe anche dividersi e aggregare una parte scissionista con le opposizioni.