Positano. Il centrocampista del Napoli Marko Rog al ristorante “La Cambusa”

Positano. “La Cambusa” è oramai uno dei migliori ristoranti di pesce in tutta la Campania si conferma il ristorante preferito dai campioni. Questa volta a gustare le sue prelibatezze è stato il centrocampista del Napoli Marko Rog. Per lui antipasto di mare caldo e freddo, i piatti dello chef dal primo al secondo per concludere con la famosa sfoglia di fragole, il dolce tipico della Cambusa. Rog si è poi prestato con grande simpatia e disponibilità a scattarsi delle foto con tutto lo staff.