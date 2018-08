Positano, Cecchi Paone in visita alla Villa Romana. Grande successo del Mar

La Villa Romana fresca di apertura ha accolto quest’oggi un positanese d’adozione, Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista e divulgatore scientifico, non si è lasciato sfuggire questa preziosa occasione di visitare il magnifico sito del I secolo d.C.. Chi è cresciuto a pane e La Macchina del Tempo, premiata trasmissione di cultura in onda fino al 2006 su Rete 4, condotta proprio da Cecchi Paone, si chiede come racconterebbe la Villa Romana, fornendoci un prezioso punto di vista.

Il sito archeologico intanto sta registrando un notevole successo, con tante presenze che abbattono la media dei cento visitatori giornalieri, queste sono le nostre informazioni. Sempre più turisti acquistano i tagliandi per visitare il Mar in biglietteria, ma noi di Positanonews consigliamo a tutti coloro che intendono visitare questa meraviglia, di utilizzare le prenotazioni online per venire al sito in tutta tranquillità.