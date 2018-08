Dopo Positano e Capri tappa a Massa Lubrense: Jennifer Lopez a pranzo al ristorante “Lo Scoglio” – FOTO

Continua la vacanza italiana di Jennifer Lopez. La cantante statunitense dopo Positano e Capri è giunta quest’oggi a Massa Lubrense. Qui, come tantissimi altri vip ha deciso di fare tappa al ristorante Lo Scoglio.

Il ristorante “Lo Scoglio” fondato nel lontano 1958 dalla famiglia De Simone è divenuto un confortevole punto d’arrivo nella meravigliosa baia di Nerano. L’estate scorsa, tra gli altri, abbiamo riportato la visita dell’attore statunitense Adam Sandler e dell’allenatore, ora al Napoli, Carlo Ancelotti. Ancora una volta questo è segno che le bellezze della nostra terra attirano personaggi famosi da tutto il mondo.

Dal 1999, Jennifer Lopez ha lanciato dieci album, più volte presenti all’interno della classifica della Billboard 200. Vinse l’American Music Award for Favorite Pop/Rock Female Artist del 2003 e American Music Award for Favorite Latin Artist del 2007. È apparsa in numerosi film, e ha vinto l’ALMA Award nel 1998 e nel 1999. Il 19 febbraio 2010 Jennifer è stata ospite speciale al Festival di Sanremo 2010, dove ha cantato la canzone (What Is) Love? e alcuni tra i suoi più grandi successi. È stata la prima a pubblicare un film (Prima o poi mi sposo) ed un album (J.Lo) nel giro di una sola settimana portandoli entrambi al numero 1 delle classifiche musicali e cinematografiche. Condivide questo record solo con Barbra Streisand e Whitney Houston. È stata scelta nel dicembre del 2010 come nuova testimonial di L’Oréal. Nell’aprile 2011, a quasi 42 anni, è stata nominata “la donna più bella del mondo” dal magazine americano People. Ha venduto circa 80 milioni di dischi nella sua carriera. La stima del suo patrimonio è di circa 400 milioni di dollari.