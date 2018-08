Positano. Il campione del mondo Marco Tardelli affascinato dalla Divina

Continuano ad arrivare nel paradisiaco scenario di Positano i grandi nomi del calcio.

E’ la volta di Marco Tardelli, immortalato, nella foto a destra del campione, con Giulio Mandara, uno dei proprietari dell’omonimo parcheggio.

Marco Tardelli è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore o centrocampista.

Cinque volte campione d’Italia con la Juventus, in maglia bianconera ha inoltre vinto tutte e tre le principali competizioni UEFA per club, divenendo uno dei primi tre giocatori (assieme ai suoi compagni di squadra e nazionale Antonio Cabrini e Gaetano Scirea) ad aver conseguito tale record, nonché il primo centrocampista in assoluto.

Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, è rimasta nella memoria collettiva l’esultanza con cui festeggiò la sua rete in finale alla Germania Ovest: “l’urlo di Tardelli” è passato alla storia come l’immagine-simbolo del calcio italiano nonché, a livello mondiale, tra le maggiori icone sportive di sempre.

Nel 2004 è risultato 37º nell’UEFA Golden Jubilee Poll, un sondaggio online condotto dalla UEFA per celebrare i migliori calciatori d’Europa dei cinquant’anni precedenti