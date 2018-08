ANTEPRIMA Positano, Costiera amalfitana : Nella mattinata di oggi, il personale locale della delegazione con il personale della Capitaneria di Porto di Salerno , ha eseguito dei controlli sulla Spiaggia grande a Positano, mirati a verificare che lo sfruttamento delle aree demaniali avvenga nel pieno rispetto delle regole e delle concessioni rilasciate dalle competenti autorità.

I controlli sono anche accentuati, per la stagione estiva, e dall’elevato numero di turisti e non, nei luoghi balneari nella Costa d’ Amalfi. Controlli a tappeto sulle spiagge avvengono sopratutto ad agosto da parte di tutte le autorità , quando è il momento di maggior confusione ed è facile andare incontro ad occupazioni. Altri controlli sono stati fatti già in altri paesi della Costiera amalfitana

