Positano blitz della Capitaneria a Fornillo tagliate boe. Nota di Grassi Jr

E’ in atto l’operazione della Capitaneria di porto a Fornillo, Positani per la rimozione di boe di attracco non identificate. Si parlava di compagnie ma senza riferimenti diretti ne indiretti a nessuno

Riceviamo e pubblichiamo una nota

La societa’ Grassi Junior, concessionaria di uno dei campi boe nella baia di Fornillo, tiene a precisare la sua totale estraneita’ ai fatti che eventualmente riguardano altre compagnie confinanti, prive di regolare concessione. La rettifica e’ dovuta a seguito di un articolo incompleto che pero’ poteva erroneamente lasciare intendere il nostro coinvolgimento.

Paolo Grassi

Grassi Junior