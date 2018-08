Positano Bar Buca di Bacco autorizzata apertura alle spalle dei Leoni. Ecco cosa c’è dietro. Arrivano segnali in redazioni sulla perla della Costiera amalfitana dove in spiaggia prolificano le attività ed i locali, fra queste un’apertura alle spalle dei Leoni medievali , sulla centralissima piazza della Spiaggia Grande, esattamente “La Rotonda”, come la chiamiamo, in pratica il cuore commerciale e turistico della Costa d’ Amalfi .

Cerchiamo di andare a fondo alla vicenda , visto che ci ricordiamo che ci fu una clamorosa apertura di una porta che poi avrebbe permesso di far accedere al “Conwinum”, se non ricordiamo male, un locale piano-bar discoteca, che poteva anche essere un’alternativa , ma l’apertura proprio dietro ai leoni sollevò proteste popolari e alla fine l’apertura stessa fu murata.

Troviamo anche i documenti dell’autorizzazione con atto deliberativo di Giunta e le planimetrie e andiamo alla Buca dove troviamo il proprietario Elio Rispoli che ci da spiegazioni , senza esserne tenuto ovviamente, ma ha voluto chiarire cosa c”è dietro.

Siamo scesi nel locale e non c’è più la scala ne nulla che possa far pensare ad una seconda apertura del locale. Il progetto, firmato da Amalia Pisacane, prevede un’apertura di 40 cm per 40 cme.

“Si tratta di una finestra che fa da areazione preesistente, fu murata insieme all’apertura che facemmo all’epoca. Come si può vedere dall’autorizzazione è il ripristino di una apertura precedente”