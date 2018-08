Positano arrivano le volontarie della Croce Rossa in spiaggia, già una decina di interventi per malori e morsi di barracuda. Tutti risolti brillantemente

Positano arrivano le volontarie della Croce Rossa in spiaggia, già decine di interventi per malori e morsi di barracuda. Tutti risolti brillantemente. Nella cittadina della Costiera amalfitana si è attivata finalmente la postazione della Croce Rossa sul molo, un presidio fondamentale come ha spiegato Positanonews. Sul posto abbiamo trovato due volontarie del Piemonte e abbiamo notato che il bisogno c’era eccome, per fortuna niente di grave, colpi di calore, morsicchiature di piccoli barracuda, così li hanno definiti i bagnanti che abbiamo trovato fuori dal presidio. Insomma dei pesciolini fastidiosi , ma innocui. In tre giorni già una decina di interventi. Manca il medico sul posto e ci vorrebbe, ma diciamo grazie alle volontarie per la loro presenza.