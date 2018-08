Positano. Al ristorante “La terra” il Ministro della Famiglia Lorenzo Fontana

Oggi il Ministro della Famiglia Lorenzo Fontana ha scelto la tranquillità di Montepertuso e ha pranzato al ristorante “La Terra” della famiglia Imparato.

Lorenzo Fontana è un politico italiano, vicesegretario federale della Lega Nord, dal 1º giugno 2018 ministro per la famiglia e le disabilità nel Governo Conte. Dal 29 marzo al 1º giugno 2018 è stato vicepresidente della Camera dei deputati.

Laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Padova e in Storia all’Università Europea di Roma, nel 2018 ha scritto La culla vuota della civiltà. All’origine della crisi, insieme a Ettore Gotti Tedeschi, con la prefazione di Matteo Salvini.

Componente della Liga Veneta-Lega Nord, Fontana è stato vicesegretario del Movimento Giovani Padani, la sezione giovanile della Lega Nord, dal 2002.

Dopo essere stato consigliere comunale a Verona, Fontana è stato eletto per la prima volta nel Parlamento europeo nel 2009.

Durante la sua prima legislatura è stato capo-delegazione del gruppo della Lega Nord al Parlamento europeo e vice-presidente della commissione per la cultura, l’istruzione e lo sport. Nel corso dell’VIII legislatura al Parlamento Europeo è stato, tra le altre cose, relatore del progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte dell’Ufficio europeo di polizia (Europol) dell’accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra la Bosnia-Erzegovina ed Europol.

Alle elezioni del 2014 viene rieletto. Ha fatto parte della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) e della delegazione per le relazioni con l’Iraq. È membro sostituto della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, e della delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Ucraina.

Il 26 febbraio 2016 è stato nominato vicesegretario federale della Lega Nord assieme a Giancarlo Giorgetti.

L’8 luglio 2017 è stato ufficializzato il suo incarico di vicesindaco della città di Verona, con le seguenti deleghe: politiche della casa, relazioni internazionali, fondi UE, veronesi nel mondo, politiche demografiche, smart city e innovazione tecnologica, rapporti UNESCO.

Alle elezioni politiche del 2018 viene eletto alla Camera dei deputati nella circoscrizione Veneto 2. Lascia così la carica di europarlamentare, dove gli subentra Giancarlo Scottà.

Il 29 marzo 2018 viene eletto vicepresidente della Camera dei deputati con 222 voti.

Ministro per la famiglia e le disabilità

Il 31 maggio 2018 viene nominato nel governo Lega-M5S e indicato come ministro per la famiglia e le disabilità