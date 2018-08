Positano, accoltellato nella notte in spiaggia. I carabinieri indagano . AGGIORNAMENTI

Positano, Costiera amalfitana. Un uomo sarebbe stato accoltellato questa mattina intorno alle ore 5, nei pressi della Spiaggia grande. Qui ci sarebbe stata una rissa culminata poi in un accoltellamento.

Usiamo il condizionale perchè questi episodi sono in via da accertamento da parte delle forze dell’ordine, e Positanonews è sul posto.

Ad avere la peggio comunque sarebbe un ragazzo di Ibiza, che è stato ferito alla coscia sinistra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Amalfi e i sanitari del 118. Il ragazzo è stato trasportato all’Ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello: le sue condizioni non sembrano essere preoccupanti. Presso il presidio medico il 31enne spagnolo è stato sottoposto a vari controlli risultando positivo all’alcool test.

Questa mattina i Carabinieri stanno visionando le telecamere di tutte le attività dalla discoteca allo stabilimento balneare al bar che di tutte le attività vicine per cercare di capire la dinamica dell’accaduto e le persone coinvolte.

AGGIORNAMENTI DELLE ORE 9

Si parlava di rissa e aggressione avvenuta fuori la discoteca, ma il luogo preciso del fatto non è stato ancora individuato, come pur le dinamiche. Il fatto sarebbe avvenuto a discoteca già chiusa. Il proprietario del locale contattato da noi, infatti, non sapeva ancora assolutamente nulla. Dunque un fatto successo all’esterno del locale a locale già chiuso.

Al momento ci si basa su quanto riferito dal ragazzo spagnolo ferito. Da parte degli uomini dell’Arma nessuna conferma della rissa. Ricordiamo che per una rissa vera e propria si procede d’ufficio e quindi andrebbero identificati e denunciati tutti i protagonisti.

Sulla spiaggia qualcuno parla di possibile rissa, ma nessuna conferma “Così si dice, ma nessuno ha visto niente. In genere i positanesi a quell’ora vanno a dormire” Sul posto segni di caos sembrano esserci al Lido Positano, quindi lontano dalla discoteca, con i pali degli ombrelloni staccati che abbiamo ripreso in un video.

“Ci vogliono i controlli tutta la notte fino all’alba – dicono dal Lido Positano -, qui troviamo di tutto, anche bruciature. Il problema non è la discoteca , ma la brutta gente che a volte arriva e ora sappiamo che gira gente con i coltelli in tasca senza alcun controllo. Se vi è stata una rissa i responsabili tutti devono essere denunciati , così come pure chi porta danni al Lido Positano di notte o per il paese. I vandali esistono ovunque e vanno ovunque, vanno sanzionati”