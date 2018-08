Il portiere della Roma Antonio Mirante si concede una passeggiata a Sorrento

Il portiere della Roma, Antonio Mirante, ieri ha trascorso la serata a Sorrento prima di riprendere gli impegni del campionato. Mirante è originario di Castellammare di Stabia ed ha giocato nella Juventus, nel Parma e Nel Bologna, ma i suoi esordi sono stati proprio con la maglia del Sorrento. Ed infatti non dimentica le sue origini e, appena può, torna nei luoghi del cuore per trascorrere qualche ora di relax, proprio come è accaduto ieri. Antonio Mirante non ha perso la sua umiltà e disponibilità e non ha esitato a scattare dei selfie con i tifosi che lo hanno incrociato. Dopo la passeggiata sorrentina il portiere è ripartito verso Roma dove l’attende la sfida con l’Atalanta.