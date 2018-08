Ponte di Castellammare come Genova, video di Positanonews su Rai Uno oggi su Uno Mattina “Il ponte tra Castellammare e la Sorrentina è come quello di Genova” Da Sorrento all’autostrada Napoli – Salerno il viadotto San Marco sembrava crollare , così positanonews da quando si trovò sul ponte col termore ha cominciato a denunciare le condizioni di sicurezza

Dopo le terribili immagini della tragedia di Genova continuano ad arrivare segnalazioni relative al ponte che unisce il comune di Castellammare di Stabia con la statale Sorrentina 145 con vari interventi ” così il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che denuncia “dopo il dramma del ponte Morandi in cui sono rimaste uccise numerose persone, tra cui sei napoletani – anche in provincia di Napoli una situazione critica.“ Ricordiamo che l’ANAS finalmente voleva fare i lavori che sono stati rinviati su richiesta dei sindaci da Sorrento a Massa Lubrense- Oggi dunque un servizio di Corrado Gerardi con Positanonews ancora una volta il riferimento della Penisola sorrentina e costa di Napoli oltre Salerno.