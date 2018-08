Pompei. Tre ragazze cenano in un ristorante giapponese e fuggono senza pagare il conto. Denunciate

Tre ragazze sono entrate in un ristorante giapponese di Pompei ed hanno consumato una deliziosa ed abbondante cena a base di sushi. Al momento di pagare il conto, però, una delle tre giovanissime è uscita per prima da locale ed atteso le altre due amiche in macchina con il motore acceso. Dopo poco anche le altre due ragazze sono uscite dal locale e, salite in auto, sono scappate facendo perdere le proprie tracce e lasciando nello stupore e nella rabbia il titolare del ristorante che mai si sarebbe aspettando un comportamento del genere da parte di tre giovani ed eleganti fanciulle che certamente non destavano alcun sospetto. Il titolare ha pubblicato un video ritraente le tre truffatrici avvisando gli altri gestori di locali di fare molta attenzione. Il ristoratore ha sporto denuncia ed ha consegnale le immagini video alle forze dell’ordine che sperano di rintracciare le tre ragazze.