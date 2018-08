Salerno, Cilento . Abbiamo (ri) provato per voi l’Osteria “Perbacco” a Pisciotta. Nel cuore della costa Cilentana nasce questo fantastico locale immerso letteralmente nella natura e nel verde degli ulivi di un territorio in tal senso unico. Un ristorante che sa di storia e che è nato alla fine degli anni ’80 dal lavoro di Vito Puglia, che , non sembra , è di origine piemontese , che deciso di valorizzare i prodotti del territorio, con un occhio al futuro.

Si respira storia, come detto, anche perché il ristorante sorge su una vecchia casa di campagna che era dotata di un frantoio del ‘700. Con il duro lavoro e la costanza, ma soprattutto l’amore, è nato un posto che è diventato un punto di riferimento del territorio per quanto riguarda vino e cibo.

di 8 Galleria fotografica Pisciotta, magico ristorante "Perbacco"









Oltre al vino di grande qualità, da segnalare la vasta scelta di formaggi a latte crudo e di salumi tutti selezionati rigorosamente. Da non trascurare anche il pesce, tutto di giornata. I prodotti utilizzati sono praticamente tutti a chilometro zero, molti autoprodotti, in modo da valorizzare al massimo il territorio.

Questo è il tempio della cucina della costa cilentana e Vito Puglia è il “guru” della cultura Slow Food, il primo a seguire Carlin Petrin in Campania e nel Sud Italia, ora la sua filosofia continua qui in questo angolo di paradiso imperdibile. Una tappa obbligata per chi voglia davvero immergersi nella profondità della cultura enogastronomica del territorio.