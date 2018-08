Piano di Sorrento, turista inglese non si ferma allo stop ed investe una persona

Oggi, a Piano di Sorrento, una turista inglese non ha rispettato le regole stradali non fermandosi ad uno stop ed ha finito con l’investire una persona. E’ ancora senza alcun tipo di controllo la strada del Cavone che da Trinità porta al Corso Italia, nessuno rispetta gli stop da Via dei Platani in poi. I vigili urbani dovrebbero essere lì a garantire l’incolumità delle persone ed il rispetto delle regole ma, ovviamente, è l’amministrazione comunale a dover fornire le indicazioni necessarie per far si che ciò avvenga.