Piano di Sorrento, sulla tragedia del Ponte Morandi a Genova c’è chi specula parlando della Scuola Carlo Amalfi. Che squallore! Si avventano come gli avvoltoi per difendere l’indifendibile, una Scuola chiusa da dieci anni senza che si riesca a trovare una soluzione , senza che da nessuna parte ci sia scritto che sia sicuramente da demolire o che ci sia poco cemento. Di fronte a pochi metri c’è una scuola che è privata, ma non sappiamo se ha tutti quei requisiti di sicurezza, a Via Legittimo abbiamo visto delle crepe, altri edifici sarebbero da monitorare.

Non leggiamo da tempo immemore quelli che riteniamo vaneggiamenti e non ne vale la pena ne leggere, ne replicare. Ma speculare sulla tragedia del Ponte Morandi a Genova è qualcosa di squallido e vergognoso. Ovviamente ci si appella alla libertà di stampa, articolo 21 della Costituzione. Ma qui parliamo dell’articolo 21 bis, libertà di menzogna. Nessuna relazione tecnica ha parlato di responsabilità del costruttore, ne di mancanza di cemento a norma di legge.

Astio personale , familiare o frustrazione anima queste considerazioni, non si può pensare altrimenti visto che continuamente “posteggia” su questo argomento e non sulle “non scelte” dell’amministrazione di turno, che ha lasciato la scuola tutta chiusa senza alternativa, neanche dell’uso delle parti non interessate ai dubbi della perizia . Difesa a oltranza di una decisione scellerata , che è stata quella di chiudere la Scuola Carlo Amalfi e lasciarla all’abbandono più totale, preda di coppiette e drogati, con pure le suppellettili distrutte, come hanno sostenuto alcuni servizi?

C’è diritto di parola e di menzogna. I cittadini non ascoltano chiacchiere, per fortuna. Vedono quella struttura abbandonata ed è quanto basta. Si poteva vendere, si poteva ristruttura, come hanno detto ingegneri e tecnici , ma evidentemente chi scrive è il solito sapientone che oggi si improvvisa “pontologo” domani “sismologo” dopodomani “cazzologo”.

Libertà di parlare a “schiovere” è questa la democrazia della rete, libertà anche di “Fake news” , perchè nessuna responsabilità è stata mai addebitata al costruttore e neanche è stata esclusa la ristrutturazione o diverso uso dell’immobile, e questo, ripetiamo, lo dicono altri tecnici, lasciamo agli altri scribacchini la volontà di sentirsi “tuttologi”.

Libertà di parola, va ciancidando. Ma nessuna libertà a commentare. Chissà perché i commenti dal blog sono disattivati. E così scrive questa cosa squallida indorandola con un incipit da specchietto delle allodole parlando della tragedia del Ponte , dove poi invece di parlare del Ponte Morandi e dell’Anas, con i morti a Genova, parla d’altro, facendo delle analogie che riteniamo vergognose. Se questo è fare informazione è davvero uno squallore, se non abbiamo neanche diritto di replica con i commenti bloccati dal suo blog, non ci resta che intervenire e chiederci , è possibile usare una tragedia così per queste “piccolezze” , per difendere un partito preso, senza nessun fondamento scientifico, e difendere l’indifendibile? Chiudere una scuola senza una alternativa e chi è che la ha lasciata così per dieci anni?