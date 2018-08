Piano di Sorrento. Scatteranno controlli e multe per i padroni incivili dei cani

Piano di Sorrento. Pugno duro del Comune contro i proprietari dei cani che, con grande inciviltà e mancanza di rispetto per l’ambiente e per gli altri, non raccolgono le deiezioni dei loro fedeli amici a quattro zampe. Nonostante il Comune fornisca dei kit per la raccolta dei bisogni lasciati dai propri cani, sono in tanti coloro che non li utilizzano e non si preoccupano minimamente di raccogliere quello che il loro amico a quattro zampe ha lasciato. Per tale motivo il Comune ed in modo particolare l’assessore all’ambiente Costantino Russo hanno deciso di usare le maniere “forti” per tentare di combattere questa forma di maleducazione e inciviltà. I proprietari dei cani che non provvederanno a raccogliere le deiezioni del proprio animali saranno identificati e sanzionati anche se non colti in flagranza. Il tutto avviene in concomitanza con l’affidamento alla società Penisola Verde dei lavori di manutenzione del verde pubblico.