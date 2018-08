Piano di Sorrento Mortora in festa per l’Assunta. Successo dei Don Rito’s Boys. Bellissimo e coinvolgente spettacolo questa sera di “Pigroman” da Made in Sud, ma ancora più bello è vedere una comunità raccogliersi e partecipare con il parroco don Rito Maresca a queste manifestazioni di festa, che sono anche e sopratutto manifestazioni di socialità e del vivere una comunità.

Simpatia, bontà e bellezza. Come le ragazze della “Caponata” ( avevano scritto proprio questo sulla maglietta!) , bravissime loro, ma bravissimi tutti gli organizzatori che hanno chiuso con un successo strepitoso la tre giorni..

Simpatico anche l’annuncio della festa che finisce oggi , visto che ci sono lavori in corso nella Chiesa