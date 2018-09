Piano di Sorrento Marco d’ Esposito vuol il posto di Sergio Ponticorvo. Fuori Graziano Maresca, lo difende il “nemico” Elefante

Piano di Sorrento. Dal “Palazzo” di Piazza Cota escono le prime grane post estive per l’amministrazione di Vincenzo Iaccarino e si annuncia un “autunno caldo”, politicamente parlando. L’ingegner Graziano Maresca fatto fuori, di fatto, dal vice segretario Giuliano. Motivo? Dopo aver lasciato la scuola non si era licenziato dalla stessa, ma solo messo in aspettativa, quindi , secondo Giuliano non può ritornare a dirigere gli uffici tecnici, dove era già in rotta di collisione.

Dall’apparato amministrativo a quello politico. Marco d’ Esposito, ex presidente della pro loco, scalpita per il posto come assessore. Voci dicono che vuol il posto di Sergio Ponticorvo, responsabile dell’UTC e comandante della polizia municipale di Positano.

Ci riuscirà? Intanto Graziano Maresca non si allontanerà molto, continuerà il suo lavoro a scuola al Nautico Nino Bixio , mentre sta partecipando al concorso per dirigente a Sorrento ..

A sorpresa a difenderlo è il “nemico”, fra virgolette, nel senso che vi sono stati duri scontri , anche giudiziari, fra i due, ingegner Antonio Elefante