Piano di Sorrento. Lo chef Salvatore Russo 9-8 ci svela i segreti per il risotto al Provolone del Monaco e fichi del Cilento

Ieri sera si sarebbe dovuto tenere il picnic al centro parrocchiale di Piano di Sorrento, rinviato a sabato prossimo a causa della pioggia. Noi abbiamo incontrato lo chef carottese Salvatore Russo 9-8 che ha voluto comunque preparare un risotto al Provolone del Monaco e fichi del Cilento, svelandocene la ricetta. Lo chef utilizza per la realizzazione del piatto un riso Carnaroli invecchiato 16 mesi. Il riso va inizialmente tostato per bene, poi si sfuma con aceto (secondo la scuola di Carlo Cracco), dopodiché si aggiunge il Provolone del Monaco, burro ed alla fine marmellata di fichi. Non ci resta che metterci ai fornelli e provare a riprodurre questa prelibatezza. Ringraziamo Salvatore Russo per la disponibilità e la gentilezza.