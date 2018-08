Piano di Sorrento l’impresa di David Cilento in bici per la Sicilia per Beneficenza

Modica. Vedo delle ciliegie e chiedo informazioni. Due chiacchiere e Davide Occhipinti riempie un sacchetto e mi dice: 《Questo è il nostro contributo per il Centro Benedetta D’Intino》. Episodi del genere sono già accaduti nei giorni scorsi ma sono rimasto molto colpito dalla spontaneità…e dal sapore delle ciliegie!

Sono alcune delle frasi del suo diario su facebook che ci hanno colpito

“Ha girato la Sicilia in bici, da Palermo a Trapani, in senso orario: 1020 km in 9 tappe, con il sole e con la pioggia. Ha incontrato la gente del posto e tanta “buona umanità Ha raccolto 2163 euro fino a questo momento. Ma la sua vera impresa finisce oggi, ed è diventata di ognuno di noi: è l’ultimo giorno per il rush finale in una corsa che ci ha insegnato quanto sa essere solidale, complice e vicina la gente, anche quella incontrata per strada.”

Così dalla sua pagina Fb il ringraziamento del Centro Benedetta d’Intino Onlus a David Cilento il 4 luglio , giorno in cui si è conclusa la sua impresa in Sicilia. David Cilento è un ragazzo di Piano di Sorrento e la notizia la abbiamo saputa grazie a Bicimania che la aveva segnalata sulla sua pagina..

e lui infatti li ringrazia

La raccolta fondi è finita con un risultato lusinghiero vicino ai 2.500euro.

A tutti Voi il mio ringraziamento: in fin dei conti, io ho fatto una vacanza meravigliosa e Voi avete fatto le donazioni con la certezza che saranno utilizzate al meglio dal Centro Benedetta D’Intino.

Non posso dimenticare gli amici di Bicimania che mi sopportano agli orari più improbabili e che mi hanno supportato tecnicamente anche a distanza. Non continuo con l’elenco dei ringraziamenti perché sarebbe incompleto e noioso ma non dimenticherò i tantissimi esempi di “buona umanità” scaturiti da un semplice giro in bicicletta!

Grazie a tutti.

Siamo andati a scorrere per curiosità e abbiamo visto davvero una bella persona e una bella impresa