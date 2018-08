Piano di Sorrento Katia Ricciarelli a Villa Fondi ma quale sicurezza? Dalla nostra diretta Facebook si evince come ci siano centinaia di persone e decine di queste si appoggiano sulla fragile ringhiera oltre ad essere tutti ammassati senza corridoi per i passaggi . Positanonews preferisce evitare di parlare solo di cronaca, cerchiamo di evitarli i problemi nell’interesse dei tanti lettori carottesi che ci hanno segnalato questo problema.

Dunque non solo l’organizzazione è caotica e disorganizzata, oltre a essere carente di comunicazione e riscontri mediatici, pensate che si pubblicizza ancora con i manifesti per strada l’evento col figlio di Charlie Chaplin del 29 luglio e siamo al 2 agosto, ma non si prevede neanche che, non essendoci altra alternativa, visto che il torneo del beach volley è stato annullato , qui comunque si riversa gente qualsiasi cosa si faccia

Speriamo che come al solito non si pensi che uno scriva per qualcosa, le foto e le dirette facebook evidenziano oggettivamente una situazione. L’amministrazione di Vincenzo Iaccarino poi può decidere se prenderle o meno in considerazione. Noi, come giornalisti , presenti sul territorio carottese giorno e notte, senza far vacanze, perchè i problemi della gente non vanno in vacanza, da oramai 14 anni ascoltiamo la voce del popolo e le vicende dubbie che ci sollevano e , dove possibile, la documentiamo.