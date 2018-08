Piano di Sorrento. Incidente in Via Cermenna, strada pericolosa e senza manutenzione

Piano di Sorrento. Incidente in via Cermenna, una strada veramente pericolosa e che porta dai Colli di San Pietro verso il Castello Colonna per poi arrivare o Arola o a metà. Praticamente rappresenta una specie di scorciatoia che ti consente di evitare il caos del traffico ma purtroppo questa strada è tenuta malissimo ed appena ci sono delle piogge diventa scivolosa come una saponetta. È assurdo che non vi sia un minimo di manutenzione.