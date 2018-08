Piano di Sorrento, ecco i fondi regionali per scuole e strade

Il comune di Piano di Sorrento, riceve 754mila euro per la manutenzione di scuole e strade dalla Regione Campania. Una buona dose di questi finanziamenti, circa 300mila euro, saranno presumibilmente utilizzati dalla giunta di Vincenzo Iaccarino per la messa in sicurezza del costone del vallone Lavinola: l’obiettivo è riaprire Ponte Orazio ed il collegamento con Meta, attualmente interdetta da aprile del 2017 a causa di una frana. L’amministrazione Iaccarino ha intenzione di utilizzare i restanti fondi per mettere a nuovo le scuole cittadine ed apportare un restyling a strade e marciapiedi.