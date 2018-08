Piano di Sorrento ed Erchie in Costa d’ Amalfi ricominciano incidenti con le moto sulla S.S. 163 FOTO

Piano di Sorrento ed Erchie in Costa d’ Amalfi ricominciano incidenti con le moto sulla S.S. 163. Erano da giorni che non venivano segnalati incidenti sulla Statale Amalfitana 163, oggi ne hanno segnalati nella redazione di Positanonews ( SOLO WhatApp 3381830438 ) ben tre. Uno fra Maiori ed Erchie in Costiera amalfitana verso Salerno , poi dopo Positano a Tordigliano , nel territorio di Vico Equense, ed il terzo a Piano di Sorrento sui Colli di San Pietro. Per fortuna nessun incidente con gravi conseguenze e non sempre è stato necessario l’intervento del 118, in Costiera amalfitana al Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello e in Penisola Sorrentina a Sorrento, come in questo caso quello di Sant’Agnello intervenuto come sempre tempestivamente.